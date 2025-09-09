SinyallerBölümler
Cence Jk Oizeijoozzisa

Jesko

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 257
Kârla kapanan işlemler:
812 (64.59%)
Zararla kapanan işlemler:
445 (35.40%)
En iyi işlem:
48.52 USD
En kötü işlem:
-21.20 USD
Brüt kâr:
2 647.51 USD (67 361 pips)
Brüt zarar:
-1 721.60 USD (38 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (19.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.44 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
1.44%
Maks. mevduat yükü:
9.59%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
50 saniye
Düzelme faktörü:
17.12
Alış işlemleri:
710 (56.48%)
Satış işlemleri:
547 (43.52%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-14.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.96 USD (3)
Aylık büyüme:
36.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.73 USD
Maksimum:
54.08 USD (5.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.21% (39.77 USD)
Varlığa göre:
1.53% (15.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 1257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 926
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.52 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +19.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 15:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.