СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa

Jesko

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1500 USD в месяц
прирост с 2025 125%
VTMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 000
Прибыльных трейдов:
1 241 (62.05%)
Убыточных трейдов:
759 (37.95%)
Лучший трейд:
1 670.76 USD
Худший трейд:
-632.73 USD
Общая прибыль:
34 606.09 USD (115 330 pips)
Общий убыток:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (790.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 299.01 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
1.44%
Макс. загрузка депозита:
85.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
49 секунд
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
1 152 (57.60%)
Коротких трейдов:
848 (42.40%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
7.15 USD
Средняя прибыль:
27.89 USD
Средний убыток:
-26.75 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 208.92 USD (2)
Прирост в месяц:
597.95%
Годовой прогноз:
7 255.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.73 USD
Максимальная:
1 768.40 USD (19.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.93% (921.48 USD)
По эквити:
3.90% (86.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 2000
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 670.76 USD
Худший трейд: -633 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +790.48 USD
Макс. убыток в серии: -59.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 15:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jesko
1500 USD в месяц
125%
0
0
USD
11K
USD
17
100%
2 000
62%
1%
1.70
7.15
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.