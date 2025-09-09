- Прирост
Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
2 000
Прибыльных трейдов:
1 241 (62.05%)
Убыточных трейдов:
759 (37.95%)
Лучший трейд:
1 670.76 USD
Худший трейд:
-632.73 USD
Общая прибыль:
34 606.09 USD (115 330 pips)
Общий убыток:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (790.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 299.01 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
1.44%
Макс. загрузка депозита:
85.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
49 секунд
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
1 152 (57.60%)
Коротких трейдов:
848 (42.40%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
7.15 USD
Средняя прибыль:
27.89 USD
Средний убыток:
-26.75 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 208.92 USD (2)
Прирост в месяц:
597.95%
Годовой прогноз:
7 255.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.73 USD
Максимальная:
1 768.40 USD (19.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.93% (921.48 USD)
По эквити:
3.90% (86.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|2000
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 670.76 USD
Худший трейд: -633 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +790.48 USD
Макс. убыток в серии: -59.88 USD
