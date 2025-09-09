- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
2 000
Negociações com lucro:
1 241 (62.05%)
Negociações com perda:
759 (37.95%)
Melhor negociação:
1 670.76 USD
Pior negociação:
-632.73 USD
Lucro bruto:
34 606.09 USD (115 330 pips)
Perda bruta:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (790.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 299.01 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
1.44%
Depósito máximo carregado:
85.37%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
49 segundos
Fator de recuperação:
8.09
Negociações longas:
1 152 (57.60%)
Negociações curtas:
848 (42.40%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
7.15 USD
Lucro médio:
27.89 USD
Perda média:
-26.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-59.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 208.92 USD (2)
Crescimento mensal:
597.95%
Previsão anual:
7 255.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.73 USD
Máximo:
1 768.40 USD (19.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.93% (921.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.90% (86.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|2000
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 670.76 USD
Pior negociação: -633 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +790.48 USD
Máxima perda consecutiva: -59.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
