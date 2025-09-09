SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Jesko
Jesko

0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1500 USD por mês
crescimento desde 2025 125%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 000
Negociações com lucro:
1 241 (62.05%)
Negociações com perda:
759 (37.95%)
Melhor negociação:
1 670.76 USD
Pior negociação:
-632.73 USD
Lucro bruto:
34 606.09 USD (115 330 pips)
Perda bruta:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (790.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 299.01 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
1.44%
Depósito máximo carregado:
85.37%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
49 segundos
Fator de recuperação:
8.09
Negociações longas:
1 152 (57.60%)
Negociações curtas:
848 (42.40%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
7.15 USD
Lucro médio:
27.89 USD
Perda média:
-26.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-59.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 208.92 USD (2)
Crescimento mensal:
597.95%
Previsão anual:
7 255.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.73 USD
Máximo:
1 768.40 USD (19.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.93% (921.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.90% (86.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-ECN 2000
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-ECN 14K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-ECN 44K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 670.76 USD
Pior negociação: -633 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +790.48 USD
Máxima perda consecutiva: -59.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.03 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 15:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
