- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 000
利益トレード:
1 241 (62.05%)
損失トレード:
759 (37.95%)
ベストトレード:
1 670.76 USD
最悪のトレード:
-632.73 USD
総利益:
34 606.09 USD (115 330 pips)
総損失:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
最大連続の勝ち:
19 (790.48 USD)
最大連続利益:
2 299.01 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
1.44%
最大入金額:
85.37%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
49 秒
リカバリーファクター:
8.09
長いトレード:
1 152 (57.60%)
短いトレード:
848 (42.40%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
7.15 USD
平均利益:
27.89 USD
平均損失:
-26.75 USD
最大連続の負け:
6 (-59.88 USD)
最大連続損失:
-1 208.92 USD (2)
月間成長:
597.95%
年間予想:
7 255.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.73 USD
最大の:
1 768.40 USD (19.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.93% (921.48 USD)
エクイティによる:
3.90% (86.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|2000
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 670.76 USD
最悪のトレード: -633 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +790.48 USD
最大連続損失: -59.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1500 USD/月
125%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
17
100%
2 000
62%
1%
1.70
7.15
USD
USD
39%
1:500