- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
2 028
이익 거래:
1 261 (62.17%)
손실 거래:
767 (37.82%)
최고의 거래:
1 670.76 USD
최악의 거래:
-632.73 USD
총 수익:
36 100.05 USD (118 245 pips)
총 손실:
-21 416.50 USD (73 322 pips)
연속 최대 이익:
19 (790.48 USD)
연속 최대 이익:
2 299.01 USD (10)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
1.44%
최대 입금량:
85.37%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
50 초
회복 요인:
8.30
롱(주식매수):
1 167 (57.54%)
숏(주식차입매도):
861 (42.46%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
7.24 USD
평균 이익:
28.63 USD
평균 손실:
-27.92 USD
연속 최대 손실:
6 (-59.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 208.92 USD (2)
월별 성장률:
88.50%
연간 예측:
1 073.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.73 USD
최대한의:
1 768.40 USD (19.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.93% (921.48 USD)
자본금별:
3.90% (86.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|2028
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 670.76 USD
최악의 거래: -633 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +790.48 USD
연속 최대 손실: -59.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
