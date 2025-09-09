SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa

Jesko

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 1500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 125%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 000
Gewinntrades:
1 241 (62.05%)
Verlusttrades:
759 (37.95%)
Bester Trade:
1 670.76 USD
Schlechtester Trade:
-632.73 USD
Bruttoprofit:
34 606.09 USD (115 330 pips)
Bruttoverlust:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (790.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 299.01 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
1.44%
Max deposit load:
85.37%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
49 Sekunden
Erholungsfaktor:
8.09
Long-Positionen:
1 152 (57.60%)
Short-Positionen:
848 (42.40%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
7.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-59.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 208.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
597.95%
Jahresprognose:
7 255.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.73 USD
Maximaler:
1 768.40 USD (19.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.93% (921.48 USD)
Kapital:
3.90% (86.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-ECN 2000
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 670.76 USD
Schlechtester Trade: -633 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +790.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 15:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
