- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 000
盈利交易:
1 241 (62.05%)
亏损交易:
759 (37.95%)
最好交易:
1 670.76 USD
最差交易:
-632.73 USD
毛利:
34 606.09 USD (115 330 pips)
毛利亏损:
-20 301.47 USD (71 285 pips)
最大连续赢利:
19 (790.48 USD)
最大连续盈利:
2 299.01 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
1.44%
最大入金加载:
85.37%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
49 秒
采收率:
8.09
长期交易:
1 152 (57.60%)
短期交易:
848 (42.40%)
利润因子:
1.70
预期回报:
7.15 USD
平均利润:
27.89 USD
平均损失:
-26.75 USD
最大连续失误:
6 (-59.88 USD)
最大连续亏损:
-1 208.92 USD (2)
每月增长:
597.95%
年度预测:
7 255.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.73 USD
最大值:
1 768.40 USD (19.28%)
相对跌幅:
结余:
38.93% (921.48 USD)
净值:
3.90% (86.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|2000
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 670.76 USD
最差交易: -633 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +790.48 USD
最大连续亏损: -59.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1500 USD
125%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
17
100%
2 000
62%
1%
1.70
7.15
USD
USD
39%
1:500