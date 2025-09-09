- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
453
Kârla kapanan işlemler:
327 (72.18%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (27.81%)
En iyi işlem:
27.85 USD
En kötü işlem:
-28.91 USD
Brüt kâr:
821.65 USD (297 458 pips)
Brüt zarar:
-832.33 USD (83 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (60.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.30 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.87%
Maks. mevduat yükü:
17.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
193 (42.60%)
Satış işlemleri:
260 (57.40%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-6.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-496.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-496.03 USD (38)
Aylık büyüme:
-31.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.50 USD
Maksimum:
496.03 USD (87.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.77% (484.44 USD)
Varlığa göre:
57.59% (591.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|336
|NZDCAD
|41
|AUDNZD
|28
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|11
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-75
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|-28
|GBPJPY
|-60
|USDJPY
|5
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.7K
|NZDCAD
|7.7K
|AUDNZD
|-7.4K
|GBPJPY
|-9.3K
|USDJPY
|587
|EURAUD
|3K
|GBPCHF
|1.3K
|EURJPY
|3.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|408
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.85 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +60.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -496.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.21 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 48
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.85 × 247
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.88 × 7686
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.91 × 5402
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 224
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.41 × 108
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
227%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
19
60%
453
72%
99%
0.98
-0.02
USD
USD
58%
1:500