SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MyLexoff
Christia Nency Tri

MyLexoff

Christia Nency Tri
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
453
Kârla kapanan işlemler:
327 (72.18%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (27.81%)
En iyi işlem:
27.85 USD
En kötü işlem:
-28.91 USD
Brüt kâr:
821.65 USD (297 458 pips)
Brüt zarar:
-832.33 USD (83 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (60.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.30 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.87%
Maks. mevduat yükü:
17.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
193 (42.60%)
Satış işlemleri:
260 (57.40%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-6.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-496.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-496.03 USD (38)
Aylık büyüme:
-31.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.50 USD
Maksimum:
496.03 USD (87.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.77% (484.44 USD)
Varlığa göre:
57.59% (591.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 336
NZDCAD 41
AUDNZD 28
GBPJPY 13
USDJPY 11
EURAUD 5
GBPCHF 5
EURJPY 4
GBPUSD 4
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -75
NZDCAD 67
AUDNZD -28
GBPJPY -60
USDJPY 5
EURAUD 20
GBPCHF 17
EURJPY 23
GBPUSD 13
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.7K
NZDCAD 7.7K
AUDNZD -7.4K
GBPJPY -9.3K
USDJPY 587
EURAUD 3K
GBPCHF 1.3K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 408
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.85 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +60.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -496.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 48
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.85 × 247
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 7686
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 5402
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 224
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.41 × 108
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
49 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.10 01:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.09 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 10:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 10:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MyLexoff
Ayda 30 USD
227%
0
0
USD
541
USD
19
60%
453
72%
99%
0.98
-0.02
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.