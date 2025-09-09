SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MyLexoff
Christia Nency Tri

MyLexoff

Christia Nency Tri
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
453
Bénéfice trades:
327 (72.18%)
Perte trades:
126 (27.81%)
Meilleure transaction:
27.85 USD
Pire transaction:
-28.91 USD
Bénéfice brut:
821.65 USD (297 458 pips)
Perte brute:
-832.33 USD (83 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (60.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.30 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.87%
Charge de dépôt maximale:
17.78%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
193 (42.60%)
Courts trades:
260 (57.40%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
2.51 USD
Perte moyenne:
-6.61 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-496.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-496.03 USD (38)
Croissance mensuelle:
-31.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.50 USD
Maximal:
496.03 USD (87.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.77% (484.44 USD)
Par fonds propres:
57.59% (591.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 336
NZDCAD 41
AUDNZD 28
GBPJPY 13
USDJPY 11
EURAUD 5
GBPCHF 5
EURJPY 4
GBPUSD 4
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -75
NZDCAD 67
AUDNZD -28
GBPJPY -60
USDJPY 5
EURAUD 20
GBPCHF 17
EURJPY 23
GBPUSD 13
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.7K
NZDCAD 7.7K
AUDNZD -7.4K
GBPJPY -9.3K
USDJPY 587
EURAUD 3K
GBPCHF 1.3K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 408
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.85 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +60.23 USD
Perte consécutive maximale: -496.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 48
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.85 × 247
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 7686
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 5402
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 224
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.41 × 108
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
49 plus...
Aucun avis
2025.10.10 01:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.09 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 10:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 10:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
