- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
132 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.76 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 344.15 USD (1 344 022 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
132 (1 344.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 344.15 USD (132)
Sharpe oranı:
8.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
132 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.18 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
26.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.56% (259.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.76 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 132
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 344.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
27%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
5
100%
132
100%
100%
n/a
10.18
USD
USD
5%
1:500