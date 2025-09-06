SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Equitymachine EA
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Exness-MT5Real26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
132 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.76 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 344.15 USD (1 344 022 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
132 (1 344.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 344.15 USD (132)
Sharpe oranı:
8.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
132 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.18 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
26.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.56% (259.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.76 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 132
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 344.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
İnceleme yok
2025.09.30 19:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 22:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Equitymachine EA
Ayda 50 USD
27%
0
0
USD
6.3K
USD
5
100%
132
100%
100%
n/a
10.18
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.