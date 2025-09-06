シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Equitymachine EA
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 129%
Exness-MT5Real26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
671 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
23.04 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
6 816.38 USD (6 815 910 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
671 (6 816.38 USD)
最大連続利益:
6 816.38 USD (671)
シャープレシオ:
3.76
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
671 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
10.16 USD
平均利益:
10.16 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
18.78%
年間予想:
227.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
73.37% (6 945.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 671
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6.8M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.04 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 671
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +6 816.38 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
レビューなし
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
