- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
671 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
23.04 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
6 816.38 USD (6 815 910 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
671 (6 816.38 USD)
最大連続利益:
6 816.38 USD (671)
シャープレシオ:
3.76
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
671 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
10.16 USD
平均利益:
10.16 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
18.78%
年間予想:
227.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
73.37% (6 945.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.8M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.04 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 671
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +6 816.38 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
