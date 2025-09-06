- 자본
- 축소
트레이드:
771
이익 거래:
771 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
23.04 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
7 848.10 USD (7 847 551 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
771 (7 848.10 USD)
연속 최대 이익:
7 848.10 USD (771)
샤프 비율:
3.46
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.41%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
771 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
10.18 USD
평균 이익:
10.18 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
31.17%
연간 예측:
378.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
73.37% (6 945.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|771
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
161%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
19
100%
771
100%
100%
n/a
10.18
USD
USD
73%
1:500