시그널 / MetaTrader 5 / Equitymachine EA
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 161%
Exness-MT5Real26
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
771
이익 거래:
771 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
23.04 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
7 848.10 USD (7 847 551 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
771 (7 848.10 USD)
연속 최대 이익:
7 848.10 USD (771)
샤프 비율:
3.46
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.41%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
771 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
10.18 USD
평균 이익:
10.18 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
31.17%
연간 예측:
378.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
73.37% (6 945.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 771
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 7.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 7.8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.04 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 771
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +7 848.10 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
리뷰 없음
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
