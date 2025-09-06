SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Equitymachine EA
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 132%
Exness-MT5Real26
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
686
Gewinntrades:
686 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
23.04 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
6 970.20 USD (6 969 707 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
686 (6 970.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 970.20 USD (686)
Sharpe Ratio:
3.71
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.41%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
84
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
686 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
10.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
20.06%
Jahresprognose:
243.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
73.37% (6 945.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 686
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.04 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 686
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 970.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Equitymachine EA
50 USD pro Monat
132%
0
0
USD
11K
USD
17
100%
686
100%
100%
n/a
10.16
USD
73%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.