- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
686
Gewinntrades:
686 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
23.04 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
6 970.20 USD (6 969 707 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
686 (6 970.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 970.20 USD (686)
Sharpe Ratio:
3.71
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.41%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
84
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
686 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
10.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
20.06%
Jahresprognose:
243.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
73.37% (6 945.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.04 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 686
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 970.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
132%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
17
100%
686
100%
100%
n/a
10.16
USD
USD
73%
1:500