- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
659
盈利交易:
659 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
23.04 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
6 694.78 USD (6 694 319 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
659 (6 694.78 USD)
最大连续盈利:
6 694.78 USD (659)
夏普比率:
3.80
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.41%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
659 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
10.16 USD
平均利润:
10.16 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
17.44%
年度预测:
211.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
73.37% (6 945.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|659
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.7M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.04 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 659
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +6 694.78 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
