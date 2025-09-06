SeñalesSecciones
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 129%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
671 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
23.04 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
6 816.38 USD (6 815 910 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
671 (6 816.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 816.38 USD (671)
Ratio de Sharpe:
3.76
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
671 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
10.16 USD
Beneficio medio:
10.16 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
18.78%
Pronóstico anual:
227.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
73.37% (6 945.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 671
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.8M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.04 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 671
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +6 816.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
No hay comentarios
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
