Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
671 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
23.04 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
6 816.38 USD (6 815 910 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
671 (6 816.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 816.38 USD (671)
Ratio de Sharpe:
3.76
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
671 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
10.16 USD
Beneficio medio:
10.16 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
18.78%
Pronóstico anual:
227.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
73.37% (6 945.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.8M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.04 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 671
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +6 816.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
t.me/equilabs
No hay comentarios
