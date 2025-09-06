- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
132 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.76 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 344.15 USD (1 344 022 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
132 (1 344.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 344.15 USD (132)
Indice di Sharpe:
8.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
132 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.18 USD
Profitto medio:
10.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
26.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.56% (259.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 132
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 344.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
