Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
132 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.76 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 344.15 USD (1 344 022 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
132 (1 344.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 344.15 USD (132)
Indice di Sharpe:
8.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
132 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.18 USD
Profitto medio:
10.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
26.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.56% (259.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 132
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 344.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Non ci sono recensioni
2025.09.30 19:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 19:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 22:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

