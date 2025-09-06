SinaisSeções
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 129%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
671 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
23.04 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
6 816.38 USD (6 815 910 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
671 (6 816.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 816.38 USD (671)
Índice de Sharpe:
3.76
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
671 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
10.16 USD
Lucro médio:
10.16 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
18.78%
Previsão anual:
227.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.37% (6 945.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 671
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.8M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.04 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 671
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +6 816.38 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Sem comentários
