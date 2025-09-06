- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
671 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
23.04 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
6 816.38 USD (6 815 910 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
671 (6 816.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 816.38 USD (671)
Índice de Sharpe:
3.76
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
671 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
10.16 USD
Lucro médio:
10.16 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
18.78%
Previsão anual:
227.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.37% (6 945.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.8M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.04 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 671
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +6 816.38 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
