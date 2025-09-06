- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
652 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
23.04 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
6 624.25 USD (6 623 802 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
652 (6 624.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 624.25 USD (652)
Коэффициент Шарпа:
3.82
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.41%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
652 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
10.16 USD
Средняя прибыль:
10.16 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
16.67%
Годовой прогноз:
202.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
73.37% (6 945.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|652
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 652
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6 624.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
124%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
17
100%
652
100%
100%
n/a
10.16
USD
USD
73%
1:500