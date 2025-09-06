СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Equitymachine EA
Falah Rahma Sari

Equitymachine EA

Falah Rahma Sari
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 124%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
652 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
23.04 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
6 624.25 USD (6 623 802 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
652 (6 624.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 624.25 USD (652)
Коэффициент Шарпа:
3.82
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.41%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
652 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
10.16 USD
Средняя прибыль:
10.16 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
16.67%
Годовой прогноз:
202.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
73.37% (6 945.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 652
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 652
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6 624.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Копировать

