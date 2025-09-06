- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (54.55%)
En iyi işlem:
114.50 USD
En kötü işlem:
-130.50 USD
Brüt kâr:
810.16 USD (16 324 pips)
Brüt zarar:
-1 169.44 USD (23 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (311.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.96 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
40.98%
Maks. mevduat yükü:
2.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-16.33 USD
Ortalama kâr:
81.02 USD
Ortalama zarar:
-97.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-575.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.94 USD (5)
Aylık büyüme:
-23.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
438.78 USD
Maksimum:
648.98 USD (37.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.95% (648.98 USD)
Varlığa göre:
9.30% (118.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-359
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.50 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +311.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -575.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-24%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
0%
22
45%
41%
0.69
-16.33
USD
USD
38%
1:200