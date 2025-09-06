- 자본
- 축소
트레이드:
99
이익 거래:
52 (52.52%)
손실 거래:
47 (47.47%)
최고의 거래:
626.66 USD
최악의 거래:
-206.45 USD
총 수익:
7 689.97 USD (149 755 pips)
총 손실:
-5 336.58 USD (105 382 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 537.75 USD)
연속 최대 이익:
1 537.75 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
29.64%
최대 입금량:
4.29%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.77
롱(주식매수):
63 (63.64%)
숏(주식차입매도):
36 (36.36%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
23.77 USD
평균 이익:
147.88 USD
평균 손실:
-113.54 USD
연속 최대 손실:
5 (-601.00 USD)
연속 최대 손실:
-601.00 USD (5)
월별 성장률:
42.44%
연간 예측:
514.89%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
438.78 USD
최대한의:
1 330.95 USD (35.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.95% (648.98 USD)
자본금별:
9.30% (118.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +626.66 USD
최악의 거래: -206 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 537.75 USD
연속 최대 손실: -601.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
157%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
18
0%
99
52%
30%
1.44
23.77
USD
USD
38%
1:200