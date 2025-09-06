СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RuleSet
Leonard Max Toshiro

RuleSet

Leonard Max Toshiro
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 118%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
47 (50.00%)
Убыточных трейдов:
47 (50.00%)
Лучший трейд:
626.66 USD
Худший трейд:
-206.45 USD
Общая прибыль:
7 102.47 USD (137 955 pips)
Общий убыток:
-5 336.58 USD (105 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 537.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 537.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
29.64%
Макс. загрузка депозита:
4.29%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
58 (61.70%)
Коротких трейдов:
36 (38.30%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
18.79 USD
Средняя прибыль:
151.12 USD
Средний убыток:
-113.54 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-601.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-601.00 USD (5)
Прирост в месяц:
2.62%
Годовой прогноз:
31.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
438.78 USD
Максимальная:
1 330.95 USD (35.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.95% (648.98 USD)
По эквити:
9.30% (118.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +626.66 USD
Худший трейд: -206 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 537.75 USD
Макс. убыток в серии: -601.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.17 20:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 13:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.06 20:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.06 20:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RuleSet
30 USD в месяц
118%
0
0
USD
3.3K
USD
16
0%
94
50%
30%
1.33
18.79
USD
38%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.