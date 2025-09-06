- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
47 (50.00%)
Убыточных трейдов:
47 (50.00%)
Лучший трейд:
626.66 USD
Худший трейд:
-206.45 USD
Общая прибыль:
7 102.47 USD (137 955 pips)
Общий убыток:
-5 336.58 USD (105 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 537.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 537.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
29.64%
Макс. загрузка депозита:
4.29%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
58 (61.70%)
Коротких трейдов:
36 (38.30%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
18.79 USD
Средняя прибыль:
151.12 USD
Средний убыток:
-113.54 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-601.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-601.00 USD (5)
Прирост в месяц:
2.62%
Годовой прогноз:
31.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
438.78 USD
Максимальная:
1 330.95 USD (35.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.95% (648.98 USD)
По эквити:
9.30% (118.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +626.66 USD
Худший трейд: -206 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 537.75 USD
Макс. убыток в серии: -601.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
118%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
16
0%
94
50%
30%
1.33
18.79
USD
USD
38%
1:200