- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
10 (45.45%)
Loss Trade:
12 (54.55%)
Best Trade:
114.50 USD
Worst Trade:
-130.50 USD
Profitto lordo:
810.16 USD (16 324 pips)
Perdita lorda:
-1 169.44 USD (23 187 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (311.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
40.98%
Massimo carico di deposito:
2.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-16.33 USD
Profitto medio:
81.02 USD
Perdita media:
-97.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-575.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-575.94 USD (5)
Crescita mensile:
-23.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
438.78 USD
Massimale:
648.98 USD (37.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.95% (648.98 USD)
Per equità:
9.30% (118.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-359
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +114.50 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +311.96 USD
Massima perdita consecutiva: -575.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-24%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
0%
22
45%
41%
0.69
-16.33
USD
USD
38%
1:200