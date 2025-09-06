- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
48 (50.52%)
損失トレード:
47 (49.47%)
ベストトレード:
626.66 USD
最悪のトレード:
-206.45 USD
総利益:
7 231.97 USD (140 555 pips)
総損失:
-5 336.58 USD (105 382 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 537.75 USD)
最大連続利益:
1 537.75 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
29.64%
最大入金額:
4.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
59 (62.11%)
短いトレード:
36 (37.89%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
19.95 USD
平均利益:
150.67 USD
平均損失:
-113.54 USD
最大連続の負け:
5 (-601.00 USD)
最大連続損失:
-601.00 USD (5)
月間成長:
12.54%
年間予想:
152.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
438.78 USD
最大の:
1 330.95 USD (35.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.95% (648.98 USD)
エクイティによる:
9.30% (118.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +626.66 USD
最悪のトレード: -206 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 537.75 USD
最大連続損失: -601.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
126%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
17
0%
95
50%
30%
1.35
19.95
USD
USD
38%
1:200