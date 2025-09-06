- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
48 (50.52%)
Negociações com perda:
47 (49.47%)
Melhor negociação:
626.66 USD
Pior negociação:
-206.45 USD
Lucro bruto:
7 231.97 USD (140 555 pips)
Perda bruta:
-5 336.58 USD (105 382 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 537.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 537.75 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
29.64%
Depósito máximo carregado:
4.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
59 (62.11%)
Negociações curtas:
36 (37.89%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
19.95 USD
Lucro médio:
150.67 USD
Perda média:
-113.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-601.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-601.00 USD (5)
Crescimento mensal:
12.54%
Previsão anual:
152.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
438.78 USD
Máximo:
1 330.95 USD (35.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.95% (648.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.30% (118.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +626.66 USD
Pior negociação: -206 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 537.75 USD
Máxima perda consecutiva: -601.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
