- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
47 (50.00%)
亏损交易:
47 (50.00%)
最好交易:
626.66 USD
最差交易:
-206.45 USD
毛利:
7 102.47 USD (137 955 pips)
毛利亏损:
-5 336.58 USD (105 382 pips)
最大连续赢利:
5 (1 537.75 USD)
最大连续盈利:
1 537.75 USD (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
29.64%
最大入金加载:
4.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.33
长期交易:
58 (61.70%)
短期交易:
36 (38.30%)
利润因子:
1.33
预期回报:
18.79 USD
平均利润:
151.12 USD
平均损失:
-113.54 USD
最大连续失误:
5 (-601.00 USD)
最大连续亏损:
-601.00 USD (5)
每月增长:
2.62%
年度预测:
31.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
438.78 USD
最大值:
1 330.95 USD (35.62%)
相对跌幅:
结余:
37.95% (648.98 USD)
净值:
9.30% (118.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +626.66 USD
最差交易: -206 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 537.75 USD
最大连续亏损: -601.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
118%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
16
0%
94
50%
30%
1.33
18.79
USD
USD
38%
1:200