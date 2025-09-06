- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
8.70 GBP
En kötü işlem:
-7.70 GBP
Brüt kâr:
41.70 GBP (1 955 pips)
Brüt zarar:
-11.33 GBP (567 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (26.35 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
26.35 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
74.01%
Maks. mevduat yükü:
11.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
2.53 GBP
Ortalama kâr:
4.17 GBP
Ortalama zarar:
-5.67 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-7.70 GBP (1)
Aylık büyüme:
6.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 GBP
Maksimum:
8.04 GBP (1.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.51% (7.76 GBP)
Varlığa göre:
12.23% (64.45 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|27
|AUDNZD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|255
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.70 GBP
En kötü işlem: -8 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.35 GBP
Maksimum ardışık zarar: -7.70 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 4356
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.83 × 1112
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
530
GBP
GBP
2
100%
12
83%
74%
3.68
2.53
GBP
GBP
12%
1:500