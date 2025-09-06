Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 PacificUnionLLC-Live 0.67 × 6 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 14 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 itexsys-Platform 1.73 × 30 FPMarkets-Live 1.93 × 224 ICMarketsSC-MT5 2.23 × 124 FPMarketsLLC-Live 2.47 × 689 Darwinex-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 2.59 × 4356 ICMarketsSC-MT5-4 2.83 × 1112 Tickmill-Live 3.13 × 68 FBS-Real 3.31 × 13 GOMarketsMU-Live 3.76 × 37 Exness-MT5Real8 3.79 × 57 Exness-MT5Real15 3.90 × 10 RazeGlobalMarkets-Server 4.24 × 96 VantageInternational-Live 4.27 × 251 ICTrading-MT5-4 4.30 × 20 ForexClub-MT5 Real Server 4.83 × 12 XMTrading-MT5 3 4.92 × 24 TitanFX-MT5-01 5.00 × 1 33 daha fazla...