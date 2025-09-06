- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
8.70 GBP
Worst Trade:
-7.70 GBP
Profitto lordo:
41.70 GBP (1 955 pips)
Perdita lorda:
-11.33 GBP (567 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (26.35 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
26.35 GBP (6)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
74.01%
Massimo carico di deposito:
11.03%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
2.53 GBP
Profitto medio:
4.17 GBP
Perdita media:
-5.67 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-7.70 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-7.70 GBP (1)
Crescita mensile:
6.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 GBP
Massimale:
8.04 GBP (1.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.51% (7.76 GBP)
Per equità:
12.23% (64.45 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|27
|AUDNZD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|255
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.70 GBP
Worst Trade: -8 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.35 GBP
Massima perdita consecutiva: -7.70 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 4356
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.83 × 1112
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
