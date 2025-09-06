- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
239
Negociações com lucro:
110 (46.02%)
Negociações com perda:
129 (53.97%)
Melhor negociação:
190.04 GBP
Pior negociação:
-17.06 GBP
Lucro bruto:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Perda bruta:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (229.49 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
337.21 GBP (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
43.66%
Depósito máximo carregado:
64.31%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
3.92
Negociações longas:
100 (41.84%)
Negociações curtas:
139 (58.16%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
2.41 GBP
Lucro médio:
9.09 GBP
Perda média:
-3.29 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-80.01 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-80.01 GBP (19)
Crescimento mensal:
-4.28%
Previsão anual:
-51.91%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.59 GBP
Máximo:
147.08 GBP (12.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.47% (146.90 GBP)
Pelo Capital Líquido:
36.19% (191.44 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|US500
|23
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-122
|US500
|741
|AUDNZD
|52
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|US500
|51K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDCAD
|868
|NZDCAD
|1.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +190.04 GBP
Pior negociação: -17 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +229.49 GBP
Máxima perda consecutiva: -80.01 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real35
|1.07 × 30
|
FBS-Real
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.40 × 925
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
