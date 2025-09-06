SinaisSeções
Savell Martin

IC LC_Waka

0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 112%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
239
Negociações com lucro:
110 (46.02%)
Negociações com perda:
129 (53.97%)
Melhor negociação:
190.04 GBP
Pior negociação:
-17.06 GBP
Lucro bruto:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Perda bruta:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (229.49 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
337.21 GBP (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
43.66%
Depósito máximo carregado:
64.31%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
3.92
Negociações longas:
100 (41.84%)
Negociações curtas:
139 (58.16%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
2.41 GBP
Lucro médio:
9.09 GBP
Perda média:
-3.29 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-80.01 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-80.01 GBP (19)
Crescimento mensal:
-4.28%
Previsão anual:
-51.91%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.59 GBP
Máximo:
147.08 GBP (12.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.47% (146.90 GBP)
Pelo Capital Líquido:
36.19% (191.44 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 185
US500 23
AUDNZD 15
AUDCAD 8
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -122
US500 741
AUDNZD 52
AUDCAD 31
NZDCAD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -1.5M
US500 51K
AUDNZD -2.3K
AUDCAD 868
NZDCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +190.04 GBP
Pior negociação: -17 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +229.49 GBP
Máxima perda consecutiva: -80.01 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 5
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 71
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
FusionMarkets-Live
0.43 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Exness-MT5Real35
1.07 × 30
FBS-Real
1.19 × 36
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
Sem comentários
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
IC LC_Waka
30 USD por mês
112%
0
0
USD
831
GBP
14
88%
239
46%
44%
2.35
2.41
GBP
36%
1:500
