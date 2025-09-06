信号部分
信号 / MetaTrader 5 / IC LC_Waka
Savell Martin

IC LC_Waka

Savell Martin
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 112%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
239
盈利交易:
110 (46.02%)
亏损交易:
129 (53.97%)
最好交易:
190.04 GBP
最差交易:
-17.06 GBP
毛利:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
毛利亏损:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
最大连续赢利:
12 (229.49 GBP)
最大连续盈利:
337.21 GBP (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
43.66%
最大入金加载:
64.31%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.92
长期交易:
100 (41.84%)
短期交易:
139 (58.16%)
利润因子:
2.36
预期回报:
2.41 GBP
平均利润:
9.09 GBP
平均损失:
-3.29 GBP
最大连续失误:
19 (-80.01 GBP)
最大连续亏损:
-80.01 GBP (19)
每月增长:
-4.28%
年度预测:
-51.91%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
4.59 GBP
最大值:
147.08 GBP (12.31%)
相对跌幅:
结余:
15.47% (146.90 GBP)
净值:
36.19% (191.44 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 185
US500 23
AUDNZD 15
AUDCAD 8
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -122
US500 741
AUDNZD 52
AUDCAD 31
NZDCAD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -1.5M
US500 51K
AUDNZD -2.3K
AUDCAD 868
NZDCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +190.04 GBP
最差交易: -17 GBP
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +229.49 GBP
最大连续亏损: -80.01 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 5
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 70
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
FusionMarkets-Live
0.43 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Exness-MT5Real35
1.07 × 30
FBS-Real
1.19 × 36
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
52 更多...
没有评论
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载