- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
239
盈利交易:
110 (46.02%)
亏损交易:
129 (53.97%)
最好交易:
190.04 GBP
最差交易:
-17.06 GBP
毛利:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
毛利亏损:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
最大连续赢利:
12 (229.49 GBP)
最大连续盈利:
337.21 GBP (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
43.66%
最大入金加载:
64.31%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.92
长期交易:
100 (41.84%)
短期交易:
139 (58.16%)
利润因子:
2.36
预期回报:
2.41 GBP
平均利润:
9.09 GBP
平均损失:
-3.29 GBP
最大连续失误:
19 (-80.01 GBP)
最大连续亏损:
-80.01 GBP (19)
每月增长:
-4.28%
年度预测:
-51.91%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
4.59 GBP
最大值:
147.08 GBP (12.31%)
相对跌幅:
结余:
15.47% (146.90 GBP)
净值:
36.19% (191.44 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|US500
|23
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-122
|US500
|741
|AUDNZD
|52
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|US500
|51K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDCAD
|868
|NZDCAD
|1.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +190.04 GBP
最差交易: -17 GBP
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +229.49 GBP
最大连续亏损: -80.01 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real35
|1.07 × 30
|
FBS-Real
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.40 × 925
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
112%
0
0
USD
USD
831
GBP
GBP
14
88%
239
46%
44%
2.35
2.41
GBP
GBP
36%
1:500