Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7 0.00 × 5 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 ICMarketsAU-Live 0.00 × 10 easyMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 14 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Forex.com-Live 536 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 2 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.10 × 29 Earnex-Trade 0.34 × 76 FusionMarkets-Live 0.50 × 8 PacificUnionLLC-Live 0.67 × 6 Exness-MT5Real35 1.07 × 30 FBS-Real 1.19 × 36 VantageInternational-Live 3 1.38 × 26 KuberaCapitalMarkets-Server 1.40 × 925 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 14 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 noch 52 ...