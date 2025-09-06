- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
239
Gewinntrades:
110 (46.02%)
Verlusttrades:
129 (53.97%)
Bester Trade:
190.04 GBP
Schlechtester Trade:
-17.06 GBP
Bruttoprofit:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Bruttoverlust:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (229.49 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
337.21 GBP (4)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
43.66%
Max deposit load:
64.31%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
3.92
Long-Positionen:
100 (41.84%)
Short-Positionen:
139 (58.16%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
2.41 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.09 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-3.29 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-80.01 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.01 GBP (19)
Wachstum pro Monat :
-4.28%
Jahresprognose:
-51.91%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.59 GBP
Maximaler:
147.08 GBP (12.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.47% (146.90 GBP)
Kapital:
36.19% (191.44 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|US500
|23
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-122
|US500
|741
|AUDNZD
|52
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|US500
|51K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDCAD
|868
|NZDCAD
|1.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +190.04 GBP
Schlechtester Trade: -17 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.49 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.01 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
FusionMarkets-Live
|0.50 × 8
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real35
|1.07 × 30
|
FBS-Real
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.40 × 925
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
