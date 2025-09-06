SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / IC LC_Waka
Savell Martin

IC LC_Waka

Savell Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 112%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
239
Gewinntrades:
110 (46.02%)
Verlusttrades:
129 (53.97%)
Bester Trade:
190.04 GBP
Schlechtester Trade:
-17.06 GBP
Bruttoprofit:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Bruttoverlust:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (229.49 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
337.21 GBP (4)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
43.66%
Max deposit load:
64.31%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
3.92
Long-Positionen:
100 (41.84%)
Short-Positionen:
139 (58.16%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
2.41 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.09 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-3.29 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-80.01 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.01 GBP (19)
Wachstum pro Monat :
-4.28%
Jahresprognose:
-51.91%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.59 GBP
Maximaler:
147.08 GBP (12.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.47% (146.90 GBP)
Kapital:
36.19% (191.44 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 185
US500 23
AUDNZD 15
AUDCAD 8
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -122
US500 741
AUDNZD 52
AUDCAD 31
NZDCAD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -1.5M
US500 51K
AUDNZD -2.3K
AUDCAD 868
NZDCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +190.04 GBP
Schlechtester Trade: -17 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.49 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.01 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 5
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
Earnex-Trade
0.34 × 76
FusionMarkets-Live
0.50 × 8
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Exness-MT5Real35
1.07 × 30
FBS-Real
1.19 × 36
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
noch 52 ...
Keine Bewertungen
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
IC LC_Waka
30 USD pro Monat
112%
0
0
USD
831
GBP
14
88%
239
46%
44%
2.35
2.41
GBP
36%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.