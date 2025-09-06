- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
239
利益トレード:
110 (46.02%)
損失トレード:
129 (53.97%)
ベストトレード:
190.04 GBP
最悪のトレード:
-17.06 GBP
総利益:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
総損失:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
最大連続の勝ち:
12 (229.49 GBP)
最大連続利益:
337.21 GBP (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
43.66%
最大入金額:
64.31%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
3.92
長いトレード:
100 (41.84%)
短いトレード:
139 (58.16%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
2.41 GBP
平均利益:
9.09 GBP
平均損失:
-3.29 GBP
最大連続の負け:
19 (-80.01 GBP)
最大連続損失:
-80.01 GBP (19)
月間成長:
-4.28%
年間予想:
-51.91%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.59 GBP
最大の:
147.08 GBP (12.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.47% (146.90 GBP)
エクイティによる:
36.19% (191.44 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|US500
|23
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-122
|US500
|741
|AUDNZD
|52
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|US500
|51K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDCAD
|868
|NZDCAD
|1.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +190.04 GBP
最悪のトレード: -17 GBP
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +229.49 GBP
最大連続損失: -80.01 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real35
|1.07 × 30
|
FBS-Real
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.40 × 925
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
112%
0
0
USD
USD
831
GBP
GBP
14
88%
239
46%
44%
2.35
2.41
GBP
GBP
36%
1:500