El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7 0.00 × 5 ICMarketsAU-Live 0.00 × 10 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 easyMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 14 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 VTMarkets-Live 0.00 × 2 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 Earnex-Trade 0.00 × 71 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Forex.com-Live 536 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.10 × 29 FusionMarkets-Live 0.43 × 7 PacificUnionLLC-Live 0.67 × 6 Exness-MT5Real35 1.07 × 30 FBS-Real 1.19 × 36 VantageInternational-Live 3 1.38 × 26 KuberaCapitalMarkets-Server 1.40 × 925 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 14 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 otros 52... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada