Savell Martin

IC LC_Waka

Savell Martin
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 112%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
239
Transacciones Rentables:
110 (46.02%)
Transacciones Irrentables:
129 (53.97%)
Mejor transacción:
190.04 GBP
Peor transacción:
-17.06 GBP
Beneficio Bruto:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Pérdidas Brutas:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (229.49 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
337.21 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
43.66%
Carga máxima del depósito:
64.31%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
3.92
Transacciones Largas:
100 (41.84%)
Transacciones Cortas:
139 (58.16%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
2.41 GBP
Beneficio medio:
9.09 GBP
Pérdidas medias:
-3.29 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-80.01 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.01 GBP (19)
Crecimiento al mes:
-4.28%
Pronóstico anual:
-51.91%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.59 GBP
Máxima:
147.08 GBP (12.31%)
Reducción relativa:
De balance:
15.47% (146.90 GBP)
De fondos:
36.19% (191.44 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 185
US500 23
AUDNZD 15
AUDCAD 8
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -122
US500 741
AUDNZD 52
AUDCAD 31
NZDCAD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -1.5M
US500 51K
AUDNZD -2.3K
AUDCAD 868
NZDCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +190.04 GBP
Peor transacción: -17 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +229.49 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -80.01 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 5
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 71
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
FusionMarkets-Live
0.43 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Exness-MT5Real35
1.07 × 30
FBS-Real
1.19 × 36
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
otros 52...
No hay comentarios
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
