- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
110 (46.02%)
Убыточных трейдов:
129 (53.97%)
Лучший трейд:
190.04 GBP
Худший трейд:
-17.06 GBP
Общая прибыль:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Общий убыток:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (229.49 GBP)
Макс. прибыль в серии:
337.21 GBP (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
43.66%
Макс. загрузка депозита:
64.31%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
100 (41.84%)
Коротких трейдов:
139 (58.16%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
2.41 GBP
Средняя прибыль:
9.09 GBP
Средний убыток:
-3.29 GBP
Макс. серия проигрышей:
19 (-80.01 GBP)
Макс. убыток в серии:
-80.01 GBP (19)
Прирост в месяц:
-4.28%
Годовой прогноз:
-51.91%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.59 GBP
Максимальная:
147.08 GBP (12.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.47% (146.90 GBP)
По эквити:
36.19% (191.44 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|185
|US500
|23
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-122
|US500
|741
|AUDNZD
|52
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|US500
|51K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDCAD
|868
|NZDCAD
|1.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +190.04 GBP
Худший трейд: -17 GBP
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +229.49 GBP
Макс. убыток в серии: -80.01 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real35
|1.07 × 30
|
FBS-Real
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.40 × 925
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
112%
0
0
USD
USD
831
GBP
GBP
14
88%
239
46%
44%
2.35
2.41
GBP
GBP
36%
1:500