Savell Martin

IC LC_Waka

Savell Martin
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 112%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
110 (46.02%)
Убыточных трейдов:
129 (53.97%)
Лучший трейд:
190.04 GBP
Худший трейд:
-17.06 GBP
Общая прибыль:
1 000.13 GBP (2 321 253 pips)
Общий убыток:
-423.96 GBP (3 741 360 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (229.49 GBP)
Макс. прибыль в серии:
337.21 GBP (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
43.66%
Макс. загрузка депозита:
64.31%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
100 (41.84%)
Коротких трейдов:
139 (58.16%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
2.41 GBP
Средняя прибыль:
9.09 GBP
Средний убыток:
-3.29 GBP
Макс. серия проигрышей:
19 (-80.01 GBP)
Макс. убыток в серии:
-80.01 GBP (19)
Прирост в месяц:
-4.28%
Годовой прогноз:
-51.91%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.59 GBP
Максимальная:
147.08 GBP (12.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.47% (146.90 GBP)
По эквити:
36.19% (191.44 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 185
US500 23
AUDNZD 15
AUDCAD 8
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -122
US500 741
AUDNZD 52
AUDCAD 31
NZDCAD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.5M
US500 51K
AUDNZD -2.3K
AUDCAD 868
NZDCAD 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +190.04 GBP
Худший трейд: -17 GBP
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +229.49 GBP
Макс. убыток в серии: -80.01 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 5
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 69
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
FusionMarkets-Live
0.43 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Exness-MT5Real35
1.07 × 30
FBS-Real
1.19 × 36
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IC LC_Waka
30 USD в месяц
112%
0
0
USD
831
GBP
14
88%
239
46%
44%
2.35
2.41
GBP
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.