DCA EAS
Samuel David Rosenberg

DCA EAS

Samuel David Rosenberg
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
594 (81.93%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (18.07%)
En iyi işlem:
2 136.71 USD
En kötü işlem:
-567.59 USD
Brüt kâr:
15 139.84 USD (136 606 pips)
Brüt zarar:
-5 817.21 USD (37 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (503.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 253.43 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
129
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.01
Alış işlemleri:
319 (44.00%)
Satış işlemleri:
406 (56.00%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
12.86 USD
Ortalama kâr:
25.49 USD
Ortalama zarar:
-44.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 860.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 860.43 USD (4)
Aylık büyüme:
6.07%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.18 USD
Maksimum:
1 861.35 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.73% (1 872.81 USD)
Varlığa göre:
5.60% (5 921.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 252
CADJPY 111
AUDCAD 45
GBPJPY 42
CADCHF 34
USDCHF 33
EURJPY 28
CHFJPY 28
EURCHF 23
AUDJPY 23
USDNOK 20
AUDNZD 16
EURUSD 12
EURCAD 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
EURNOK 7
GBPAUD 5
EURAUD 5
UK100 5
NZDUSD 5
GBPUSD 4
WS30 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 832
CADJPY 1.4K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 45
CADCHF 422
USDCHF 103
EURJPY 94
CHFJPY 118
EURCHF 849
AUDJPY 859
USDNOK 24
AUDNZD 53
EURUSD 510
EURCAD 137
AUDUSD 104
USDCAD 85
EURNOK 317
GBPAUD 156
EURAUD 405
UK100 389
NZDUSD 649
GBPUSD 65
WS30 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6K
CADJPY 7.2K
AUDCAD -917
GBPJPY 6.4K
CADCHF 2K
USDCHF 2.6K
EURJPY 1.9K
CHFJPY 2.3K
EURCHF 1.1K
AUDJPY 2.1K
USDNOK 26K
AUDNZD 914
EURUSD 1.3K
EURCAD 4.1K
AUDUSD 1.1K
USDCAD 323
EURNOK 27K
GBPAUD 1.1K
EURAUD 3.2K
UK100 965
NZDUSD 1.3K
GBPUSD 721
WS30 -173
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 136.71 USD
En kötü işlem: -568 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +503.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 860.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.23 × 3519
VantageFXInternational-Live
0.39 × 23
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 154
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 42
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 286
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
BCS5-Real
5.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
5.50 × 2
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
