SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DCA EAS
Samuel David Rosenberg

DCA EAS

Samuel David Rosenberg
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
594 (81.93%)
Loss Trade:
131 (18.07%)
Best Trade:
2 136.71 USD
Worst Trade:
-567.59 USD
Profitto lordo:
15 139.84 USD (136 606 pips)
Perdita lorda:
-5 817.21 USD (37 982 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (503.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 253.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.72%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.01
Long Trade:
319 (44.00%)
Short Trade:
406 (56.00%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
12.86 USD
Profitto medio:
25.49 USD
Perdita media:
-44.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 860.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 860.43 USD (4)
Crescita mensile:
6.07%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.18 USD
Massimale:
1 861.35 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (1 872.81 USD)
Per equità:
5.60% (5 921.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 252
CADJPY 111
AUDCAD 45
GBPJPY 42
CADCHF 34
USDCHF 33
EURJPY 28
CHFJPY 28
EURCHF 23
AUDJPY 23
USDNOK 20
AUDNZD 16
EURUSD 12
EURCAD 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
EURNOK 7
GBPAUD 5
EURAUD 5
UK100 5
NZDUSD 5
GBPUSD 4
WS30 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 832
CADJPY 1.4K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 45
CADCHF 422
USDCHF 103
EURJPY 94
CHFJPY 118
EURCHF 849
AUDJPY 859
USDNOK 24
AUDNZD 53
EURUSD 510
EURCAD 137
AUDUSD 104
USDCAD 85
EURNOK 317
GBPAUD 156
EURAUD 405
UK100 389
NZDUSD 649
GBPUSD 65
WS30 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6K
CADJPY 7.2K
AUDCAD -917
GBPJPY 6.4K
CADCHF 2K
USDCHF 2.6K
EURJPY 1.9K
CHFJPY 2.3K
EURCHF 1.1K
AUDJPY 2.1K
USDNOK 26K
AUDNZD 914
EURUSD 1.3K
EURCAD 4.1K
AUDUSD 1.1K
USDCAD 323
EURNOK 27K
GBPAUD 1.1K
EURAUD 3.2K
UK100 965
NZDUSD 1.3K
GBPUSD 721
WS30 -173
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 136.71 USD
Worst Trade: -568 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +503.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 860.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.23 × 3519
VantageFXInternational-Live
0.39 × 23
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 154
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 42
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 286
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
BCS5-Real
5.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
5.50 × 2
10 più
Non ci sono recensioni
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
