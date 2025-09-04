- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
594 (81.93%)
Loss Trade:
131 (18.07%)
Best Trade:
2 136.71 USD
Worst Trade:
-567.59 USD
Profitto lordo:
15 139.84 USD (136 606 pips)
Perdita lorda:
-5 817.21 USD (37 982 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (503.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 253.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.72%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.01
Long Trade:
319 (44.00%)
Short Trade:
406 (56.00%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
12.86 USD
Profitto medio:
25.49 USD
Perdita media:
-44.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 860.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 860.43 USD (4)
Crescita mensile:
6.07%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.18 USD
Massimale:
1 861.35 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (1 872.81 USD)
Per equità:
5.60% (5 921.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|252
|CADJPY
|111
|AUDCAD
|45
|GBPJPY
|42
|CADCHF
|34
|USDCHF
|33
|EURJPY
|28
|CHFJPY
|28
|EURCHF
|23
|AUDJPY
|23
|USDNOK
|20
|AUDNZD
|16
|EURUSD
|12
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|8
|EURNOK
|7
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|UK100
|5
|NZDUSD
|5
|GBPUSD
|4
|WS30
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|832
|CADJPY
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|45
|CADCHF
|422
|USDCHF
|103
|EURJPY
|94
|CHFJPY
|118
|EURCHF
|849
|AUDJPY
|859
|USDNOK
|24
|AUDNZD
|53
|EURUSD
|510
|EURCAD
|137
|AUDUSD
|104
|USDCAD
|85
|EURNOK
|317
|GBPAUD
|156
|EURAUD
|405
|UK100
|389
|NZDUSD
|649
|GBPUSD
|65
|WS30
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6K
|CADJPY
|7.2K
|AUDCAD
|-917
|GBPJPY
|6.4K
|CADCHF
|2K
|USDCHF
|2.6K
|EURJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.3K
|EURCHF
|1.1K
|AUDJPY
|2.1K
|USDNOK
|26K
|AUDNZD
|914
|EURUSD
|1.3K
|EURCAD
|4.1K
|AUDUSD
|1.1K
|USDCAD
|323
|EURNOK
|27K
|GBPAUD
|1.1K
|EURAUD
|3.2K
|UK100
|965
|NZDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|721
|WS30
|-173
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 136.71 USD
Worst Trade: -568 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +503.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 860.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3519
|
VantageFXInternational-Live
|0.39 × 23
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 449
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.23 × 154
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|3.31 × 42
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.67 × 286
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
|
BCS5-Real
|5.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.50 × 2
