Samuel David Rosenberg

DCA Way

Samuel David Rosenberg
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
29%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 119
Прибыльных трейдов:
1 564 (73.80%)
Убыточных трейдов:
555 (26.19%)
Лучший трейд:
2 280.91 USD
Худший трейд:
-3 088.33 USD
Общая прибыль:
66 466.73 USD (524 075 pips)
Общий убыток:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (503.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 167.70 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
110.56%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
128
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.76
Длинных трейдов:
1 076 (50.78%)
Коротких трейдов:
1 043 (49.22%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
13.73 USD
Средняя прибыль:
42.50 USD
Средний убыток:
-67.34 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-208.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 713.70 USD (4)
Прирост в месяц:
1.69%
Годовой прогноз:
20.49%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.18 USD
Максимальная:
7 731.96 USD (6.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.21% (7 747.79 USD)
По эквити:
13.83% (17 249.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 651
CADJPY 409
AUDCAD 207
EURAUD 135
CADCHF 110
GBPJPY 74
AUDJPY 74
AUDNZD 54
USDCHF 53
EURCHF 45
EURJPY 37
CHFJPY 35
EURCAD 33
EURUSD 20
GBPUSD 20
USDNOK 20
AUDUSD 16
XAUUSD 16
WS30 15
GBPAUD 14
EURNOK 12
NZDUSD 11
GBPCHF 10
NET 10
USDCAD 9
NZDCHF 8
UK100 7
EURGBP 5
GBPCAD 3
GBPNOK 2
AUDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 3.9K
CADJPY 13K
AUDCAD 3.7K
EURAUD -3.6K
CADCHF 1.1K
GBPJPY 167
AUDJPY 4.4K
AUDNZD 215
USDCHF 156
EURCHF 1.5K
EURJPY -478
CHFJPY 307
EURCAD 403
EURUSD 731
GBPUSD 105
USDNOK 24
AUDUSD 268
XAUUSD 204
WS30 173
GBPAUD 366
EURNOK 448
NZDUSD 944
GBPCHF 17
NET -26
USDCAD 129
NZDCHF 4
UK100 399
EURGBP 66
GBPCAD 97
GBPNOK 31
AUDCHF 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 57K
CADJPY 19K
AUDCAD 4.7K
EURAUD 13K
CADCHF 5.5K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 1.8K
AUDNZD -8.5K
USDCHF 3.2K
EURCHF 2.3K
EURJPY -4.9K
CHFJPY 5.4K
EURCAD 7.4K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 3.3K
USDNOK 26K
AUDUSD 2.5K
XAUUSD 21K
WS30 -1.2K
GBPAUD 4.4K
EURNOK 45K
NZDUSD 1.9K
GBPCHF 287
NET -1.3K
USDCAD 454
NZDCHF 225
UK100 987
EURGBP 568
GBPCAD 1.5K
GBPNOK 3.4K
AUDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 280.91 USD
Худший трейд: -3 088 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +503.26 USD
Макс. убыток в серии: -208.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5407
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 206
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
еще 22...
Using several high probability DCA trading EAs
Нет отзывов
2025.10.20 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DCA Way
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
129K
USD
24
91%
2 119
73%
100%
1.77
13.73
USD
14%
1:200
