SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DCA Way
Samuel David Rosenberg

DCA Way

Samuel David Rosenberg
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
29%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 119
Gewinntrades:
1 564 (73.80%)
Verlusttrades:
555 (26.19%)
Bester Trade:
2 280.91 USD
Schlechtester Trade:
-3 088.33 USD
Bruttoprofit:
66 466.73 USD (524 075 pips)
Bruttoverlust:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (503.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 167.70 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
110.56%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
128
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.76
Long-Positionen:
1 076 (50.78%)
Short-Positionen:
1 043 (49.22%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
13.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-208.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 713.70 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.69%
Jahresprognose:
20.49%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.18 USD
Maximaler:
7 731.96 USD (6.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.21% (7 747.79 USD)
Kapital:
13.83% (17 249.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 651
CADJPY 409
AUDCAD 207
EURAUD 135
CADCHF 110
GBPJPY 74
AUDJPY 74
AUDNZD 54
USDCHF 53
EURCHF 45
EURJPY 37
CHFJPY 35
EURCAD 33
EURUSD 20
GBPUSD 20
USDNOK 20
AUDUSD 16
XAUUSD 16
WS30 15
GBPAUD 14
EURNOK 12
NZDUSD 11
GBPCHF 10
NET 10
USDCAD 9
NZDCHF 8
UK100 7
EURGBP 5
GBPCAD 3
GBPNOK 2
AUDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 3.9K
CADJPY 13K
AUDCAD 3.7K
EURAUD -3.6K
CADCHF 1.1K
GBPJPY 167
AUDJPY 4.4K
AUDNZD 215
USDCHF 156
EURCHF 1.5K
EURJPY -478
CHFJPY 307
EURCAD 403
EURUSD 731
GBPUSD 105
USDNOK 24
AUDUSD 268
XAUUSD 204
WS30 173
GBPAUD 366
EURNOK 448
NZDUSD 944
GBPCHF 17
NET -26
USDCAD 129
NZDCHF 4
UK100 399
EURGBP 66
GBPCAD 97
GBPNOK 31
AUDCHF 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 57K
CADJPY 19K
AUDCAD 4.7K
EURAUD 13K
CADCHF 5.5K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 1.8K
AUDNZD -8.5K
USDCHF 3.2K
EURCHF 2.3K
EURJPY -4.9K
CHFJPY 5.4K
EURCAD 7.4K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 3.3K
USDNOK 26K
AUDUSD 2.5K
XAUUSD 21K
WS30 -1.2K
GBPAUD 4.4K
EURNOK 45K
NZDUSD 1.9K
GBPCHF 287
NET -1.3K
USDCAD 454
NZDCHF 225
UK100 987
EURGBP 568
GBPCAD 1.5K
GBPNOK 3.4K
AUDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 280.91 USD
Schlechtester Trade: -3 088 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +503.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -208.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5407
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 206
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
noch 22 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Using several high probability DCA trading EAs
Keine Bewertungen
2025.10.20 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DCA Way
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
129K
USD
24
91%
2 119
73%
100%
1.77
13.73
USD
14%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.