Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 19 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Darwinex-Live 0.32 × 5407 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Pepperstone-MT5-Live01 0.98 × 206 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 FPMarketsLLC-Live 1.50 × 46 EBCFinancialGroupKY-Live01 1.67 × 3 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 noch 22 ...