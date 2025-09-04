SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DCA EAS
Samuel David Rosenberg

DCA EAS

Samuel David Rosenberg
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
712
Bénéfice trades:
585 (82.16%)
Perte trades:
127 (17.84%)
Meilleure transaction:
2 136.71 USD
Pire transaction:
-567.59 USD
Bénéfice brut:
14 629.42 USD (135 690 pips)
Perte brute:
-5 628.70 USD (36 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (503.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 253.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
76.72%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.84
Longs trades:
316 (44.38%)
Courts trades:
396 (55.62%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
12.64 USD
Bénéfice moyen:
25.01 USD
Perte moyenne:
-44.32 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 860.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 860.43 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.86%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.18 USD
Maximal:
1 861.35 USD (1.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.73% (1 872.81 USD)
Par fonds propres:
5.60% (5 921.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 249
CADJPY 105
AUDCAD 44
GBPJPY 42
CADCHF 34
USDCHF 30
EURJPY 28
CHFJPY 28
EURCHF 23
AUDJPY 23
USDNOK 20
AUDNZD 16
EURUSD 12
EURCAD 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
EURNOK 7
GBPAUD 5
EURAUD 5
UK100 5
NZDUSD 5
GBPUSD 4
WS30 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 824
CADJPY 1.1K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 45
CADCHF 422
USDCHF 95
EURJPY 94
CHFJPY 118
EURCHF 849
AUDJPY 859
USDNOK 24
AUDNZD 53
EURUSD 510
EURCAD 137
AUDUSD 104
USDCAD 85
EURNOK 317
GBPAUD 156
EURAUD 405
UK100 389
NZDUSD 649
GBPUSD 65
WS30 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.9K
CADJPY 7.4K
AUDCAD -1K
GBPJPY 6.4K
CADCHF 2K
USDCHF 2.7K
EURJPY 1.9K
CHFJPY 2.3K
EURCHF 1.1K
AUDJPY 2.1K
USDNOK 26K
AUDNZD 914
EURUSD 1.3K
EURCAD 4.1K
AUDUSD 1.1K
USDCAD 323
EURNOK 27K
GBPAUD 1.1K
EURAUD 3.2K
UK100 965
NZDUSD 1.3K
GBPUSD 721
WS30 -173
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 136.71 USD
Pire transaction: -568 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +503.26 USD
Perte consécutive maximale: -1 860.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.23 × 3519
VantageFXInternational-Live
0.39 × 23
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 154
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
3.00 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 42
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 286
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
BCS5-Real
5.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
5.50 × 2
10 plus...
Aucun avis
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
