Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 Darwinex-Live 0.23 × 3519 VantageFXInternational-Live 0.39 × 23 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.06 × 449 Pepperstone-MT5-Live01 1.23 × 154 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 3.00 × 8 KuberaCapitalMarkets-Server 3.00 × 25 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 XMGlobal-MT5 2 3.31 × 42 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 AdmiralMarkets-Live 3.67 × 286 FPMarkets-Live 4.00 × 2 Binary.com-Server 5.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 5.25 × 4 BCS5-Real 5.33 × 6 HFMarketsGlobal-Live1 5.50 × 2 10 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou