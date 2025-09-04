- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 119
Negociações com lucro:
1 564 (73.80%)
Negociações com perda:
555 (26.19%)
Melhor negociação:
2 280.91 USD
Pior negociação:
-3 088.33 USD
Lucro bruto:
66 466.73 USD (524 075 pips)
Perda bruta:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (503.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 167.70 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
110.56%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.76
Negociações longas:
1 076 (50.78%)
Negociações curtas:
1 043 (49.22%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
13.73 USD
Lucro médio:
42.50 USD
Perda média:
-67.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-208.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 713.70 USD (4)
Crescimento mensal:
1.69%
Previsão anual:
20.49%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.18 USD
Máximo:
7 731.96 USD (6.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.21% (7 747.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.83% (17 249.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|651
|CADJPY
|409
|AUDCAD
|207
|EURAUD
|135
|CADCHF
|110
|GBPJPY
|74
|AUDJPY
|74
|AUDNZD
|54
|USDCHF
|53
|EURCHF
|45
|EURJPY
|37
|CHFJPY
|35
|EURCAD
|33
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|20
|USDNOK
|20
|AUDUSD
|16
|XAUUSD
|16
|WS30
|15
|GBPAUD
|14
|EURNOK
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCHF
|10
|NET
|10
|USDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|UK100
|7
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|GBPNOK
|2
|AUDCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|3.9K
|CADJPY
|13K
|AUDCAD
|3.7K
|EURAUD
|-3.6K
|CADCHF
|1.1K
|GBPJPY
|167
|AUDJPY
|4.4K
|AUDNZD
|215
|USDCHF
|156
|EURCHF
|1.5K
|EURJPY
|-478
|CHFJPY
|307
|EURCAD
|403
|EURUSD
|731
|GBPUSD
|105
|USDNOK
|24
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|204
|WS30
|173
|GBPAUD
|366
|EURNOK
|448
|NZDUSD
|944
|GBPCHF
|17
|NET
|-26
|USDCAD
|129
|NZDCHF
|4
|UK100
|399
|EURGBP
|66
|GBPCAD
|97
|GBPNOK
|31
|AUDCHF
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|57K
|CADJPY
|19K
|AUDCAD
|4.7K
|EURAUD
|13K
|CADCHF
|5.5K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|1.8K
|AUDNZD
|-8.5K
|USDCHF
|3.2K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|-4.9K
|CHFJPY
|5.4K
|EURCAD
|7.4K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|3.3K
|USDNOK
|26K
|AUDUSD
|2.5K
|XAUUSD
|21K
|WS30
|-1.2K
|GBPAUD
|4.4K
|EURNOK
|45K
|NZDUSD
|1.9K
|GBPCHF
|287
|NET
|-1.3K
|USDCAD
|454
|NZDCHF
|225
|UK100
|987
|EURGBP
|568
|GBPCAD
|1.5K
|GBPNOK
|3.4K
|AUDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 280.91 USD
Pior negociação: -3 088 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +503.26 USD
Máxima perda consecutiva: -208.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5407
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 206
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
22 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Using several high probability DCA trading EAs
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
29%
0
0
USD
USD
129K
USD
USD
24
91%
2 119
73%
100%
1.77
13.73
USD
USD
14%
1:200