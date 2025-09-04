리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 19 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Darwinex-Live 0.32 × 5407 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Pepperstone-MT5-Live01 0.98 × 206 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 FPMarketsLLC-Live 1.50 × 46 EBCFinancialGroupKY-Live01 1.67 × 3 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 22 더...