트레이드:
2 119
이익 거래:
1 564 (73.80%)
손실 거래:
555 (26.19%)
최고의 거래:
2 280.91 USD
최악의 거래:
-3 088.33 USD
총 수익:
66 466.73 USD (524 075 pips)
총 손실:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
연속 최대 이익:
33 (503.26 USD)
연속 최대 이익:
7 167.70 USD (10)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
110.56%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
128
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.76
롱(주식매수):
1 076 (50.78%)
숏(주식차입매도):
1 043 (49.22%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
13.73 USD
평균 이익:
42.50 USD
평균 손실:
-67.34 USD
연속 최대 손실:
11 (-208.99 USD)
연속 최대 손실:
-7 713.70 USD (4)
월별 성장률:
1.69%
연간 예측:
20.49%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.18 USD
최대한의:
7 731.96 USD (6.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.21% (7 747.79 USD)
자본금별:
13.83% (17 249.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|651
|CADJPY
|409
|AUDCAD
|207
|EURAUD
|135
|CADCHF
|110
|GBPJPY
|74
|AUDJPY
|74
|AUDNZD
|54
|USDCHF
|53
|EURCHF
|45
|EURJPY
|37
|CHFJPY
|35
|EURCAD
|33
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|20
|USDNOK
|20
|AUDUSD
|16
|XAUUSD
|16
|WS30
|15
|GBPAUD
|14
|EURNOK
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCHF
|10
|NET
|10
|USDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|UK100
|7
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|GBPNOK
|2
|AUDCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|3.9K
|CADJPY
|13K
|AUDCAD
|3.7K
|EURAUD
|-3.6K
|CADCHF
|1.1K
|GBPJPY
|167
|AUDJPY
|4.4K
|AUDNZD
|215
|USDCHF
|156
|EURCHF
|1.5K
|EURJPY
|-478
|CHFJPY
|307
|EURCAD
|403
|EURUSD
|731
|GBPUSD
|105
|USDNOK
|24
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|204
|WS30
|173
|GBPAUD
|366
|EURNOK
|448
|NZDUSD
|944
|GBPCHF
|17
|NET
|-26
|USDCAD
|129
|NZDCHF
|4
|UK100
|399
|EURGBP
|66
|GBPCAD
|97
|GBPNOK
|31
|AUDCHF
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|57K
|CADJPY
|19K
|AUDCAD
|4.7K
|EURAUD
|13K
|CADCHF
|5.5K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|1.8K
|AUDNZD
|-8.5K
|USDCHF
|3.2K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|-4.9K
|CHFJPY
|5.4K
|EURCAD
|7.4K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|3.3K
|USDNOK
|26K
|AUDUSD
|2.5K
|XAUUSD
|21K
|WS30
|-1.2K
|GBPAUD
|4.4K
|EURNOK
|45K
|NZDUSD
|1.9K
|GBPCHF
|287
|NET
|-1.3K
|USDCAD
|454
|NZDCHF
|225
|UK100
|987
|EURGBP
|568
|GBPCAD
|1.5K
|GBPNOK
|3.4K
|AUDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 280.91 USD
최악의 거래: -3 088 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +503.26 USD
연속 최대 손실: -208.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5407
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 206
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
