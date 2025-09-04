- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 119
盈利交易:
1 564 (73.80%)
亏损交易:
555 (26.19%)
最好交易:
2 280.91 USD
最差交易:
-3 088.33 USD
毛利:
66 466.73 USD (524 075 pips)
毛利亏损:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
最大连续赢利:
33 (503.26 USD)
最大连续盈利:
7 167.70 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
110.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
128
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.76
长期交易:
1 076 (50.78%)
短期交易:
1 043 (49.22%)
利润因子:
1.78
预期回报:
13.73 USD
平均利润:
42.50 USD
平均损失:
-67.34 USD
最大连续失误:
11 (-208.99 USD)
最大连续亏损:
-7 713.70 USD (4)
每月增长:
1.69%
年度预测:
20.49%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
3.18 USD
最大值:
7 731.96 USD (6.20%)
相对跌幅:
结余:
6.21% (7 747.79 USD)
净值:
13.83% (17 249.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|651
|CADJPY
|409
|AUDCAD
|207
|EURAUD
|135
|CADCHF
|110
|GBPJPY
|74
|AUDJPY
|74
|AUDNZD
|54
|USDCHF
|53
|EURCHF
|45
|EURJPY
|37
|CHFJPY
|35
|EURCAD
|33
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|20
|USDNOK
|20
|AUDUSD
|16
|XAUUSD
|16
|WS30
|15
|GBPAUD
|14
|EURNOK
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCHF
|10
|NET
|10
|USDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|UK100
|7
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|GBPNOK
|2
|AUDCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|3.9K
|CADJPY
|13K
|AUDCAD
|3.7K
|EURAUD
|-3.6K
|CADCHF
|1.1K
|GBPJPY
|167
|AUDJPY
|4.4K
|AUDNZD
|215
|USDCHF
|156
|EURCHF
|1.5K
|EURJPY
|-478
|CHFJPY
|307
|EURCAD
|403
|EURUSD
|731
|GBPUSD
|105
|USDNOK
|24
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|204
|WS30
|173
|GBPAUD
|366
|EURNOK
|448
|NZDUSD
|944
|GBPCHF
|17
|NET
|-26
|USDCAD
|129
|NZDCHF
|4
|UK100
|399
|EURGBP
|66
|GBPCAD
|97
|GBPNOK
|31
|AUDCHF
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|57K
|CADJPY
|19K
|AUDCAD
|4.7K
|EURAUD
|13K
|CADCHF
|5.5K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|1.8K
|AUDNZD
|-8.5K
|USDCHF
|3.2K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|-4.9K
|CHFJPY
|5.4K
|EURCAD
|7.4K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|3.3K
|USDNOK
|26K
|AUDUSD
|2.5K
|XAUUSD
|21K
|WS30
|-1.2K
|GBPAUD
|4.4K
|EURNOK
|45K
|NZDUSD
|1.9K
|GBPCHF
|287
|NET
|-1.3K
|USDCAD
|454
|NZDCHF
|225
|UK100
|987
|EURGBP
|568
|GBPCAD
|1.5K
|GBPNOK
|3.4K
|AUDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 280.91 USD
最差交易: -3 088 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +503.26 USD
最大连续亏损: -208.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5407
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 206
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
Using several high probability DCA trading EAs
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
129K
USD
USD
24
91%
2 119
73%
100%
1.77
13.73
USD
USD
14%
1:200