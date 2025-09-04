信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DCA Way
Samuel David Rosenberg

DCA Way

Samuel David Rosenberg
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 119
盈利交易:
1 564 (73.80%)
亏损交易:
555 (26.19%)
最好交易:
2 280.91 USD
最差交易:
-3 088.33 USD
毛利:
66 466.73 USD (524 075 pips)
毛利亏损:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
最大连续赢利:
33 (503.26 USD)
最大连续盈利:
7 167.70 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
110.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
128
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.76
长期交易:
1 076 (50.78%)
短期交易:
1 043 (49.22%)
利润因子:
1.78
预期回报:
13.73 USD
平均利润:
42.50 USD
平均损失:
-67.34 USD
最大连续失误:
11 (-208.99 USD)
最大连续亏损:
-7 713.70 USD (4)
每月增长:
1.69%
年度预测:
20.49%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
3.18 USD
最大值:
7 731.96 USD (6.20%)
相对跌幅:
结余:
6.21% (7 747.79 USD)
净值:
13.83% (17 249.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 651
CADJPY 409
AUDCAD 207
EURAUD 135
CADCHF 110
GBPJPY 74
AUDJPY 74
AUDNZD 54
USDCHF 53
EURCHF 45
EURJPY 37
CHFJPY 35
EURCAD 33
EURUSD 20
GBPUSD 20
USDNOK 20
AUDUSD 16
XAUUSD 16
WS30 15
GBPAUD 14
EURNOK 12
NZDUSD 11
GBPCHF 10
NET 10
USDCAD 9
NZDCHF 8
UK100 7
EURGBP 5
GBPCAD 3
GBPNOK 2
AUDCHF 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 3.9K
CADJPY 13K
AUDCAD 3.7K
EURAUD -3.6K
CADCHF 1.1K
GBPJPY 167
AUDJPY 4.4K
AUDNZD 215
USDCHF 156
EURCHF 1.5K
EURJPY -478
CHFJPY 307
EURCAD 403
EURUSD 731
GBPUSD 105
USDNOK 24
AUDUSD 268
XAUUSD 204
WS30 173
GBPAUD 366
EURNOK 448
NZDUSD 944
GBPCHF 17
NET -26
USDCAD 129
NZDCHF 4
UK100 399
EURGBP 66
GBPCAD 97
GBPNOK 31
AUDCHF 48
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 57K
CADJPY 19K
AUDCAD 4.7K
EURAUD 13K
CADCHF 5.5K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 1.8K
AUDNZD -8.5K
USDCHF 3.2K
EURCHF 2.3K
EURJPY -4.9K
CHFJPY 5.4K
EURCAD 7.4K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 3.3K
USDNOK 26K
AUDUSD 2.5K
XAUUSD 21K
WS30 -1.2K
GBPAUD 4.4K
EURNOK 45K
NZDUSD 1.9K
GBPCHF 287
NET -1.3K
USDCAD 454
NZDCHF 225
UK100 987
EURGBP 568
GBPCAD 1.5K
GBPNOK 3.4K
AUDCHF 1.3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 280.91 USD
最差交易: -3 088 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +503.26 USD
最大连续亏损: -208.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5407
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 206
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
Using several high probability DCA trading EAs
没有评论
2025.10.20 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
