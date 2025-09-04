シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DCA Way
Samuel David Rosenberg

DCA Way

Samuel David Rosenberg
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
29%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 119
利益トレード:
1 564 (73.80%)
損失トレード:
555 (26.19%)
ベストトレード:
2 280.91 USD
最悪のトレード:
-3 088.33 USD
総利益:
66 466.73 USD (524 075 pips)
総損失:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
最大連続の勝ち:
33 (503.26 USD)
最大連続利益:
7 167.70 USD (10)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
110.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.76
長いトレード:
1 076 (50.78%)
短いトレード:
1 043 (49.22%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
13.73 USD
平均利益:
42.50 USD
平均損失:
-67.34 USD
最大連続の負け:
11 (-208.99 USD)
最大連続損失:
-7 713.70 USD (4)
月間成長:
1.69%
年間予想:
20.49%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.18 USD
最大の:
7 731.96 USD (6.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.21% (7 747.79 USD)
エクイティによる:
13.83% (17 249.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 651
CADJPY 409
AUDCAD 207
EURAUD 135
CADCHF 110
GBPJPY 74
AUDJPY 74
AUDNZD 54
USDCHF 53
EURCHF 45
EURJPY 37
CHFJPY 35
EURCAD 33
EURUSD 20
GBPUSD 20
USDNOK 20
AUDUSD 16
XAUUSD 16
WS30 15
GBPAUD 14
EURNOK 12
NZDUSD 11
GBPCHF 10
NET 10
USDCAD 9
NZDCHF 8
UK100 7
EURGBP 5
GBPCAD 3
GBPNOK 2
AUDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 3.9K
CADJPY 13K
AUDCAD 3.7K
EURAUD -3.6K
CADCHF 1.1K
GBPJPY 167
AUDJPY 4.4K
AUDNZD 215
USDCHF 156
EURCHF 1.5K
EURJPY -478
CHFJPY 307
EURCAD 403
EURUSD 731
GBPUSD 105
USDNOK 24
AUDUSD 268
XAUUSD 204
WS30 173
GBPAUD 366
EURNOK 448
NZDUSD 944
GBPCHF 17
NET -26
USDCAD 129
NZDCHF 4
UK100 399
EURGBP 66
GBPCAD 97
GBPNOK 31
AUDCHF 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 57K
CADJPY 19K
AUDCAD 4.7K
EURAUD 13K
CADCHF 5.5K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 1.8K
AUDNZD -8.5K
USDCHF 3.2K
EURCHF 2.3K
EURJPY -4.9K
CHFJPY 5.4K
EURCAD 7.4K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 3.3K
USDNOK 26K
AUDUSD 2.5K
XAUUSD 21K
WS30 -1.2K
GBPAUD 4.4K
EURNOK 45K
NZDUSD 1.9K
GBPCHF 287
NET -1.3K
USDCAD 454
NZDCHF 225
UK100 987
EURGBP 568
GBPCAD 1.5K
GBPNOK 3.4K
AUDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 280.91 USD
最悪のトレード: -3 088 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +503.26 USD
最大連続損失: -208.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5407
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 206
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
22 より多く...
Using several high probability DCA trading EAs
レビューなし
2025.10.20 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください