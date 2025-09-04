- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 119
利益トレード:
1 564 (73.80%)
損失トレード:
555 (26.19%)
ベストトレード:
2 280.91 USD
最悪のトレード:
-3 088.33 USD
総利益:
66 466.73 USD (524 075 pips)
総損失:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
最大連続の勝ち:
33 (503.26 USD)
最大連続利益:
7 167.70 USD (10)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
110.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.76
長いトレード:
1 076 (50.78%)
短いトレード:
1 043 (49.22%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
13.73 USD
平均利益:
42.50 USD
平均損失:
-67.34 USD
最大連続の負け:
11 (-208.99 USD)
最大連続損失:
-7 713.70 USD (4)
月間成長:
1.69%
年間予想:
20.49%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.18 USD
最大の:
7 731.96 USD (6.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.21% (7 747.79 USD)
エクイティによる:
13.83% (17 249.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|651
|CADJPY
|409
|AUDCAD
|207
|EURAUD
|135
|CADCHF
|110
|GBPJPY
|74
|AUDJPY
|74
|AUDNZD
|54
|USDCHF
|53
|EURCHF
|45
|EURJPY
|37
|CHFJPY
|35
|EURCAD
|33
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|20
|USDNOK
|20
|AUDUSD
|16
|XAUUSD
|16
|WS30
|15
|GBPAUD
|14
|EURNOK
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCHF
|10
|NET
|10
|USDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|UK100
|7
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|GBPNOK
|2
|AUDCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|3.9K
|CADJPY
|13K
|AUDCAD
|3.7K
|EURAUD
|-3.6K
|CADCHF
|1.1K
|GBPJPY
|167
|AUDJPY
|4.4K
|AUDNZD
|215
|USDCHF
|156
|EURCHF
|1.5K
|EURJPY
|-478
|CHFJPY
|307
|EURCAD
|403
|EURUSD
|731
|GBPUSD
|105
|USDNOK
|24
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|204
|WS30
|173
|GBPAUD
|366
|EURNOK
|448
|NZDUSD
|944
|GBPCHF
|17
|NET
|-26
|USDCAD
|129
|NZDCHF
|4
|UK100
|399
|EURGBP
|66
|GBPCAD
|97
|GBPNOK
|31
|AUDCHF
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|57K
|CADJPY
|19K
|AUDCAD
|4.7K
|EURAUD
|13K
|CADCHF
|5.5K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDJPY
|1.8K
|AUDNZD
|-8.5K
|USDCHF
|3.2K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|-4.9K
|CHFJPY
|5.4K
|EURCAD
|7.4K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|3.3K
|USDNOK
|26K
|AUDUSD
|2.5K
|XAUUSD
|21K
|WS30
|-1.2K
|GBPAUD
|4.4K
|EURNOK
|45K
|NZDUSD
|1.9K
|GBPCHF
|287
|NET
|-1.3K
|USDCAD
|454
|NZDCHF
|225
|UK100
|987
|EURGBP
|568
|GBPCAD
|1.5K
|GBPNOK
|3.4K
|AUDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 280.91 USD
最悪のトレード: -3 088 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +503.26 USD
最大連続損失: -208.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5407
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 206
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
Using several high probability DCA trading EAs
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
29%
0
0
USD
USD
129K
USD
USD
24
91%
2 119
73%
100%
1.77
13.73
USD
USD
14%
1:200