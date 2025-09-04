SeñalesSecciones
Samuel David Rosenberg

DCA Way

Samuel David Rosenberg
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
29%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 119
Transacciones Rentables:
1 564 (73.80%)
Transacciones Irrentables:
555 (26.19%)
Mejor transacción:
2 280.91 USD
Peor transacción:
-3 088.33 USD
Beneficio Bruto:
66 466.73 USD (524 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 372.62 USD (196 820 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (503.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 167.70 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
110.56%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
128
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.76
Transacciones Largas:
1 076 (50.78%)
Transacciones Cortas:
1 043 (49.22%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
13.73 USD
Beneficio medio:
42.50 USD
Pérdidas medias:
-67.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-208.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 713.70 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.69%
Pronóstico anual:
20.49%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.18 USD
Máxima:
7 731.96 USD (6.20%)
Reducción relativa:
De balance:
6.21% (7 747.79 USD)
De fondos:
13.83% (17 249.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 651
CADJPY 409
AUDCAD 207
EURAUD 135
CADCHF 110
GBPJPY 74
AUDJPY 74
AUDNZD 54
USDCHF 53
EURCHF 45
EURJPY 37
CHFJPY 35
EURCAD 33
EURUSD 20
GBPUSD 20
USDNOK 20
AUDUSD 16
XAUUSD 16
WS30 15
GBPAUD 14
EURNOK 12
NZDUSD 11
GBPCHF 10
NET 10
USDCAD 9
NZDCHF 8
UK100 7
EURGBP 5
GBPCAD 3
GBPNOK 2
AUDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 3.9K
CADJPY 13K
AUDCAD 3.7K
EURAUD -3.6K
CADCHF 1.1K
GBPJPY 167
AUDJPY 4.4K
AUDNZD 215
USDCHF 156
EURCHF 1.5K
EURJPY -478
CHFJPY 307
EURCAD 403
EURUSD 731
GBPUSD 105
USDNOK 24
AUDUSD 268
XAUUSD 204
WS30 173
GBPAUD 366
EURNOK 448
NZDUSD 944
GBPCHF 17
NET -26
USDCAD 129
NZDCHF 4
UK100 399
EURGBP 66
GBPCAD 97
GBPNOK 31
AUDCHF 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 57K
CADJPY 19K
AUDCAD 4.7K
EURAUD 13K
CADCHF 5.5K
GBPJPY 1.4K
AUDJPY 1.8K
AUDNZD -8.5K
USDCHF 3.2K
EURCHF 2.3K
EURJPY -4.9K
CHFJPY 5.4K
EURCAD 7.4K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 3.3K
USDNOK 26K
AUDUSD 2.5K
XAUUSD 21K
WS30 -1.2K
GBPAUD 4.4K
EURNOK 45K
NZDUSD 1.9K
GBPCHF 287
NET -1.3K
USDCAD 454
NZDCHF 225
UK100 987
EURGBP 568
GBPCAD 1.5K
GBPNOK 3.4K
AUDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 280.91 USD
Peor transacción: -3 088 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +503.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -208.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5407
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 206
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
otros 22...
Using several high probability DCA trading EAs
No hay comentarios
2025.10.20 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DCA Way
30 USD al mes
29%
0
0
USD
129K
USD
24
91%
2 119
73%
100%
1.77
13.73
USD
14%
1:200
