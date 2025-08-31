SinyallerBölümler
Alper Dursun

ALD Finance

0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 184%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
58 (77.33%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (22.67%)
En iyi işlem:
29.98 UST
En kötü işlem:
-22.50 UST
Brüt kâr:
597.47 UST (59 245 pips)
Brüt zarar:
-196.32 UST (19 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (233.48 UST)
Maksimum ardışık kâr:
233.48 UST (24)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
35.85%
Maks. mevduat yükü:
14.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
13.56
Alış işlemleri:
59 (78.67%)
Satış işlemleri:
16 (21.33%)
Kâr faktörü:
3.04
Beklenen getiri:
5.35 UST
Ortalama kâr:
10.30 UST
Ortalama zarar:
-11.55 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.41 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-29.41 UST (2)
Aylık büyüme:
121.76%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.85 UST
Maksimum:
29.59 UST (4.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.91% (24.37 UST)
Varlığa göre:
10.65% (27.61 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 72
AUDUSD+ 1
AUDCHF+ 1
AUDCAD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 399
AUDUSD+ 1
AUDCHF+ 0
AUDCAD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 40K
AUDUSD+ 76
AUDCHF+ 7
AUDCAD+ 81
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.98 UST
En kötü işlem: -23 UST
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +233.48 UST
Maksimum ardışık zarar: -29.41 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.06 22:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 03:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 03:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALD Finance
Ayda 55 USD
184%
0
0
USD
597
UST
8
80%
75
77%
36%
3.04
5.35
UST
11%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.