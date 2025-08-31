- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
58 (77.33%)
Loss Trade:
17 (22.67%)
Best Trade:
29.98 UST
Worst Trade:
-22.50 UST
Profitto lordo:
597.47 UST (59 245 pips)
Perdita lorda:
-196.32 UST (19 127 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (233.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
233.48 UST (24)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
35.85%
Massimo carico di deposito:
14.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
13.56
Long Trade:
59 (78.67%)
Short Trade:
16 (21.33%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
5.35 UST
Profitto medio:
10.30 UST
Perdita media:
-11.55 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-29.41 UST)
Massima perdita consecutiva:
-29.41 UST (2)
Crescita mensile:
115.24%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.85 UST
Massimale:
29.59 UST (4.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.91% (24.37 UST)
Per equità:
10.65% (27.61 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|AUDUSD+
|1
|AUDCHF+
|1
|AUDCAD+
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|399
|AUDUSD+
|1
|AUDCHF+
|0
|AUDCAD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|40K
|AUDUSD+
|76
|AUDCHF+
|7
|AUDCAD+
|81
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.98 UST
Worst Trade: -23 UST
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +233.48 UST
Massima perdita consecutiva: -29.41 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
