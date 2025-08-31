- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
123 (83.67%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (16.33%)
En iyi işlem:
58.96 CHF
En kötü işlem:
-53.96 CHF
Brüt kâr:
844.20 CHF (400 825 pips)
Brüt zarar:
-510.54 CHF (254 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (179.44 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
227.36 CHF (27)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
78 (53.06%)
Satış işlemleri:
69 (46.94%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
2.27 CHF
Ortalama kâr:
6.86 CHF
Ortalama zarar:
-21.27 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.61 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-53.96 CHF (1)
Aylık büyüme:
19.92%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.98 CHF
Maksimum:
122.31 CHF (4.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.64% (124.64 CHF)
Varlığa göre:
7.37% (117.11 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|64
|XAUUSD
|31
|AUDCAD
|22
|BTCUSD
|12
|EURAUD
|7
|GBPUSD
|4
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-13
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|15
|BTCUSD
|18
|EURAUD
|114
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|39
|NZDJPY
|10
|AUDCHF
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|2K
|XAUUSD
|151K
|AUDCAD
|-1.3K
|BTCUSD
|-7.4K
|EURAUD
|1.2K
|GBPUSD
|-96
|EURNZD
|203
|AUDUSD
|103
|USDCAD
|544
|NZDJPY
|149
|AUDCHF
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.96 CHF
En kötü işlem: -54 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +179.44 CHF
Maksimum ardışık zarar: -40.61 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 20
|
Exness-MT5Real3
|2.30 × 20
|
Exness-MT5Real8
|2.68 × 404
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
|
Darwinex-Live
|3.17 × 6
|
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 11
|
VantageInternational-Live
|5.00 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|5.62 × 42
|
Exness-MT5Real2
|5.73 × 4083
|
Exness-MT5Real
|6.19 × 381
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.35 × 20
|
XBTFX-MetaTrader5
|7.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|8.64 × 11
|
FxPro-MT5
|9.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|13.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|14.16 × 55
|
RoboForex-Pro
|15.50 × 2
|
FBS-Real
|17.40 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
20%
0
0
USD
USD
1.8K
CHF
CHF
4
57%
147
83%
100%
1.65
2.27
CHF
CHF
7%
1:500