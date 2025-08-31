SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ALDai
Alper Dursun

ALDai

Alper Dursun
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
123 (83.67%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (16.33%)
En iyi işlem:
58.96 CHF
En kötü işlem:
-53.96 CHF
Brüt kâr:
844.20 CHF (400 825 pips)
Brüt zarar:
-510.54 CHF (254 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (179.44 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
227.36 CHF (27)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
78 (53.06%)
Satış işlemleri:
69 (46.94%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
2.27 CHF
Ortalama kâr:
6.86 CHF
Ortalama zarar:
-21.27 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.61 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-53.96 CHF (1)
Aylık büyüme:
19.92%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.98 CHF
Maksimum:
122.31 CHF (4.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.64% (124.64 CHF)
Varlığa göre:
7.37% (117.11 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 64
XAUUSD 31
AUDCAD 22
BTCUSD 12
EURAUD 7
GBPUSD 4
EURNZD 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -13
XAUUSD 152
AUDCAD 15
BTCUSD 18
EURAUD 114
GBPUSD 1
EURNZD 6
AUDUSD 6
USDCAD 39
NZDJPY 10
AUDCHF -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 2K
XAUUSD 151K
AUDCAD -1.3K
BTCUSD -7.4K
EURAUD 1.2K
GBPUSD -96
EURNZD 203
AUDUSD 103
USDCAD 544
NZDJPY 149
AUDCHF 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.96 CHF
En kötü işlem: -54 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +179.44 CHF
Maksimum ardışık zarar: -40.61 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
1.80 × 20
Exness-MT5Real3
2.30 × 20
Exness-MT5Real8
2.68 × 404
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 11
VantageInternational-Live
5.00 × 4
XMTrading-MT5 3
5.62 × 42
Exness-MT5Real2
5.73 × 4083
Exness-MT5Real
6.19 × 381
ICMarketsSC-MT5-2
6.35 × 20
XBTFX-MetaTrader5
7.18 × 11
Exness-MT5Real7
8.64 × 11
FxPro-MT5
9.00 × 1
ICMarkets-MT5
13.50 × 4
AdmiralMarkets-Live
14.16 × 55
RoboForex-Pro
15.50 × 2
FBS-Real
17.40 × 10
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 05:38
Share of trading days is too low
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 00:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 00:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALDai
Ayda 55 USD
20%
0
0
USD
1.8K
CHF
4
57%
147
83%
100%
1.65
2.27
CHF
7%
1:500
