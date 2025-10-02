- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
216.13 USD
En kötü işlem:
-71.74 USD
Brüt kâr:
537.38 USD (2 399 pips)
Brüt zarar:
-71.74 USD (400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (396.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
396.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.56%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.49
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
7.49
Beklenen getiri:
42.33 USD
Ortalama kâr:
53.74 USD
Ortalama zarar:
-71.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-71.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.74 USD (1)
Aylık büyüme:
11.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.74 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (71.74 USD)
Varlığa göre:
6.54% (286.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|4
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|36
|EURJPY
|346
|NZDJPY
|22
|NZDCHF
|15
|NZDCAD
|23
|EURGBP
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|306
|EURJPY
|1.5K
|NZDJPY
|-102
|NZDCHF
|65
|NZDCAD
|180
|EURGBP
|91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +216.13 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +396.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
LiteForex-Lite2.com
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
Panteon-Server
|0.00 × 5
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 10
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
ALD Finance Chakra Automated Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
1
100%
11
90%
100%
7.49
42.33
USD
USD
7%
1:200