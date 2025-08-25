いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

HTOTAL.RU-MT5 0.00 × 36 Alpari-MT5 0.00 × 2 InstaForex-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 1.11 × 322 Exness-MT5Real7 1.43 × 7 ActivTrades-Server 7.93 × 15