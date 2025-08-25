シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5

Evgeniy Ilin
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
InstaForex-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
58 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
75.12 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
338.50 USD (1 143 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
58 (338.50 USD)
最大連続利益:
338.50 USD (58)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
51.54%
最大入金額:
2.05%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
54 (93.10%)
短いトレード:
4 (6.90%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
5.84 USD
平均利益:
5.84 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.52%
年間予想:
6.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.93% (97.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 18
AUDJPY 9
EURCHF 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
GBPCHF 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY 100
AUDJPY 17
EURCHF 17
EURJPY 4
EURUSD 33
NZDCAD 7
USDCHF 62
GBPCHF 22
GBPJPY 10
CADJPY 54
NZDJPY 2
AUDCHF 2
CADCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY 592
AUDJPY 47
EURCHF 41
EURJPY 18
EURUSD 85
NZDCAD 9
USDCHF 54
GBPCHF 26
GBPJPY 15
CADJPY 242
NZDJPY 0
AUDCHF 4
CADCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.12 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +338.50 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 36
Alpari-MT5
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 322
Exness-MT5Real7
1.43 × 7
ActivTrades-Server
7.93 × 15
Neon Trade MT5 製品の取引デモンストレーション。取引対象として通貨ペアが選ばれています。

この場合、ロボットは複数の資産を長期にわたり保有する戦略と、効果的な取引手法を組み合わせて使用しています。このシステムは、トレーダーにとって最小限のリスクで、長期的かつ安定したわずかな利益を得られる、できるだけ安全な取引に焦点を当てています。
レビューなし
2025.11.10 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
