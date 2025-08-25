- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
58 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
75.12 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
338.50 USD (1 143 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
58 (338.50 USD)
最大連続利益:
338.50 USD (58)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
51.54%
最大入金額:
2.05%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
54 (93.10%)
短いトレード:
4 (6.90%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
5.84 USD
平均利益:
5.84 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.52%
年間予想:
6.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.93% (97.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|18
|AUDJPY
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|100
|AUDJPY
|17
|EURCHF
|17
|EURJPY
|4
|EURUSD
|33
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|22
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|54
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|592
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|41
|EURJPY
|18
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|54
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|242
|NZDJPY
|0
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.12 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +338.50 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 36
|
Alpari-MT5
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 322
|
Exness-MT5Real7
|1.43 × 7
|
ActivTrades-Server
|7.93 × 15
Neon Trade MT5 製品の取引デモンストレーション。取引対象として通貨ペアが選ばれています。
この場合、ロボットは複数の資産を長期にわたり保有する戦略と、効果的な取引手法を組み合わせて使用しています。このシステムは、トレーダーにとって最小限のリスクで、長期的かつ安定したわずかな利益を得られる、できるだけ安全な取引に焦点を当てています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
7%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
18
100%
58
100%
52%
n/a
5.84
USD
USD
2%
1:200