- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
75.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
243.94 USD (847 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
19 (243.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.94 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
40.59%
Massimo carico di deposito:
2.03%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (89.47%)
Short Trade:
2 (10.53%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
12.84 USD
Profitto medio:
12.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.93% (97.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|78
|EURCHF
|11
|EURUSD
|9
|USDCHF
|61
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|0
|GBPCHF
|14
|CADJPY
|54
|AUDJPY
|13
|NZDJPY
|2
|NZDCAD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|446
|EURCHF
|28
|EURUSD
|25
|USDCHF
|54
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|0
|GBPCHF
|12
|CADJPY
|242
|AUDJPY
|28
|NZDJPY
|0
|NZDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +243.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 32
|
Alpari-MT5
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 322
|
Exness-MT5Real7
|1.67 × 6
|
ActivTrades-Server
|7.93 × 15
Dimostrazione di trading del prodotto Neon Trade MT5. Come strumenti di trading sono state scelte le coppie di valute.
In questo caso, il robot utilizza una strategia di mantenimento a lungo termine di più asset, abbinata a efficaci tecniche di trading. Il sistema è progettato per un trading a lungo termine, con rendimenti modesti ma massimamente sicuri, offrendo rischi minimi per l'operatore.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
5%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
9
100%
19
100%
41%
n/a
12.84
USD
USD
2%
1:200