Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5

Evgeniy Ilin
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 5%
InstaForex-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
75.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
243.94 USD (847 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
19 (243.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.94 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
40.59%
Massimo carico di deposito:
2.03%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (89.47%)
Short Trade:
2 (10.53%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
12.84 USD
Profitto medio:
12.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.93% (97.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 4
EURCHF 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
GBPCHF 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 78
EURCHF 11
EURUSD 9
USDCHF 61
EURJPY 2
GBPJPY 0
GBPCHF 14
CADJPY 54
AUDJPY 13
NZDJPY 2
NZDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 446
EURCHF 28
EURUSD 25
USDCHF 54
EURJPY 12
GBPJPY 0
GBPCHF 12
CADJPY 242
AUDJPY 28
NZDJPY 0
NZDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +243.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 32
Alpari-MT5
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 322
Exness-MT5Real7
1.67 × 6
ActivTrades-Server
7.93 × 15
Dimostrazione di trading del prodotto Neon Trade MT5. Come strumenti di trading sono state scelte le coppie di valute.

In questo caso, il robot utilizza una strategia di mantenimento a lungo termine di più asset, abbinata a efficaci tecniche di trading. Il sistema è progettato per un trading a lungo termine, con rendimenti modesti ma massimamente sicuri, offrendo rischi minimi per l'operatore.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Neon Trade MT5
3000USD al mese
5%
0
0
USD
5.2K
USD
9
100%
19
100%
41%
n/a
12.84
USD
2%
1:200
