Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
58 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
75.12 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
338.50 USD (1 143 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
58 (338.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
338.50 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
51.54%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
54 (93.10%)
Коротких трейдов:
4 (6.90%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.84 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.52%
Годовой прогноз:
6.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.93% (97.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|18
|AUDJPY
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|100
|AUDJPY
|17
|EURCHF
|17
|EURJPY
|4
|EURUSD
|33
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|22
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|54
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADCHF
|9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|592
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|41
|EURJPY
|18
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|54
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|242
|NZDJPY
|0
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.12 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +338.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 36
Alpari-MT5
|0.00 × 2
InstaForex-Server
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 322
Exness-MT5Real7
|1.43 × 7
ActivTrades-Server
|7.93 × 15
Демонстрация торговли, продукта Neon Trade MT5. В качестве торгуемых инструментов выбраны валютные пары.
В данном случае робот использует технику длительного удержания множественных активов в совокупности с полезными торговыми приемами. Сборка заточена на долгосрочный небольшой, но максимально безопасный трейдинг с минимальными рисками для трейдера.
