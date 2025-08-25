СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5

Evgeniy Ilin
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 7%
InstaForex-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
58 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
75.12 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
338.50 USD (1 143 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
58 (338.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
338.50 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
51.54%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
54 (93.10%)
Коротких трейдов:
4 (6.90%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.84 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.52%
Годовой прогноз:
6.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.93% (97.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 18
AUDJPY 9
EURCHF 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
GBPCHF 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 100
AUDJPY 17
EURCHF 17
EURJPY 4
EURUSD 33
NZDCAD 7
USDCHF 62
GBPCHF 22
GBPJPY 10
CADJPY 54
NZDJPY 2
AUDCHF 2
CADCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 592
AUDJPY 47
EURCHF 41
EURJPY 18
EURUSD 85
NZDCAD 9
USDCHF 54
GBPCHF 26
GBPJPY 15
CADJPY 242
NZDJPY 0
AUDCHF 4
CADCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.12 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +338.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 36
Alpari-MT5
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 322
Exness-MT5Real7
1.43 × 7
ActivTrades-Server
7.93 × 15
Демонстрация торговли, продукта Neon Trade MT5. В качестве торгуемых инструментов выбраны валютные пары.

В данном случае робот использует технику длительного удержания множественных активов в совокупности с полезными торговыми приемами. Сборка заточена на долгосрочный небольшой, но максимально безопасный трейдинг с минимальными рисками для трейдера.
Нет отзывов
2025.11.10 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.